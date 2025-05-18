استشهاد 35 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على خيام نازحين غرب خان يونس

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استشهاد 35 فلسطينيا على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لمصادر فلسطينية فجر اليوم الأحد.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن الغارة الجوية الإسرائيلية أدت إلى اندلاع حرائق في خيام النازحين المصنوعة من النايلون والقماش، مما تسبب في خسائر بشرية كبيرة.

وقال محمود بصل، الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة، إن القصف أسفر عن مقتل 35 شخصا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين بحروق وجروح متفاوتة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي حول الحادث.

من جانبها، أدانت حركة حماس القصف، ووصفته في بيان بأنه "جريمة بحق المدنيين"، محمّلة الإدارة الأمريكية مسؤولية دعمها لإسرائيل سياسيا وعسكريا.

وتعد منطقة المواصي، الواقعة على ساحل البحر المتوسط غرب خان يونس، منطقة إنسانية حددها الجيش الإسرائيلي كمكان آمن للنازحين منذ بدء الهجمات على القطاع.

يأتي هذا القصف في إطار تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة خلال الأيام الأخيرة، وسط استمرار التوترات وتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل قد استأنفت عملياتها العسكرية في القطاع في 18 مارس 2025، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق هدنة توسطت فيه مصر وقطر والولايات المتحدة في يناير 2025.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 53 ألف فلسطيني، وفقًا للسلطات الصحية في القطاع.