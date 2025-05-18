ميرتس: أربعة من قادة أوروبا يتحدثون مع ترامب قبل اتصاله مع بوتين

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الأحد، إنه ومعه قادة بريطانيا وفرنسا وبولندا يرغبون في التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الاتصال الهاتفي المزمع بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الاثنين.

وأضاف ميرتس أنه ناقش الأمر مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أثناء حضوره قداس تنصيب البابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان. وتابع أنه أيضا تحدث طويلا في الفاتيكان مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقا لوكالة رويترز.

وأكد للصحفيين: "تحدثت مع ماركو روبيو في أمور منها مكالمة الغد. اتفقنا على الحديث مجددا بين قادة الدول الأربع والرئيس الأمريكي استعدادا لاتصاله (مع بوتين)".