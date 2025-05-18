أفادت مصادر محلية لـ"العربية/الحدث"، باستشهاد الدكتور زكريا السنوار شقيق قائد حماس الراحل يحيى السنوار، مع ثلاثة من أبنائه.

و أوضحت المصادر أن، أن زكريا السنوار، وهو أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في الجامعة الإسلامية بغزة، استشهد في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خيمته في النصيرات"، أمس السبت.

وفي وقت سابق، أكدت قناة «العربية»، نقلا عن مصادر -لم تسمها- استشهاد قائد لواء خان يونس محمد السنوار، بغارات إسرائيلية جنوب غزة.

وأضافت المصادر، أنه تم «العثور على جثة محمد السنوار و10 من مساعديه داخل نفق في خان يونس».

وأشارت إلى استشهاد محمد شبانة قائد لواء رفح؛ جراء الغارات الإسرائيلية مع محمد السنوار.