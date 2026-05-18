ضبط مصنع لتعبئة زيت الطعام مجهول المصدر بالشرقية

ألقت الإدارة العامة لشرطة التموين القبض على المدير المسئول عن مصنع "غير مرخص" لتعبئة زيت الطعام "مجهول المصدر" بالشرقية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادى من ضبط المدير المسئول مصنع "غير مرخص" كائن بمنطقة ديرب نجم بالشرقية لتعبئة زيت الطعام، وبداخله (11 طن زيت طعام معبأ داخل خزانات "مجهولة المصدر" وعدم وجود بيانات تفيد تاريخى "الإنتاج والصلاحية" - 2628 عبوة زيت طعام مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة "منج نهائى" – 15 ألف عبوة فارغة مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة "مستلزمات تعبئة") تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.