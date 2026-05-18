مورينيو يضع رودري هدفًا أوليًا لتدعيم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية بأن جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا، توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد لتولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لما أعلنه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن الاتفاق بين مورينيو والنادي الملكي تم بشكل شفهي على قيادة الفريق في المرحلة القادمة.

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة فوتبول إنسايدر أن إدارة ريال مدريد بدأت التحرك مبكرًا لدعم الفريق، حيث وضع مورينيو اسم النجم الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي كأحد أبرز أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت التقارير أن المدرب البرتغالي يعتبر رودري القطعة المثالية لإعادة بناء خط وسط ريال مدريد، في ظل سعي الإدارة بقيادة فلورنتينو بيريز للتحرك بقوة من أجل إتمام الصفقة خلال الميركاتو المقبل.