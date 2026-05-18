ملكة النرويج تلغي التزاماتها الرسمية بسبب اضطراب في ضربات القلب

تزايدت المخاوف بشأن الحالة الصحية لملكة النرويج سونيا (88 عاما)، بعد أن ألغت الملكة التزاماتها الرسمية، اليوم الاثنين، بسبب إصابتها باضطراب في ضربات القلب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء النرويجية (إن تي بي).

وكان من المقرر في الأصل أن تحضر زوجة ملك النرويج هارالد الخامس لقاء ومأدبة غداء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، غير أن زوجها وولي العهد الأمير هاكون حضرا بمفردهما.

ونقلت وكالة الأنباء النرويجية عن البلاط الملكي قوله إن جدول أعمالها ليوم الاثنين فقط هو ما تم إلغائه في الوقت الحالي، وإن التزامها الرسمي المقبل مقرر الأسبوع المقبل.

ودخلت الملكة سونيا إلى المستشفى في أوائل 2025 إثر إصابتها بالرجفان الأذيني، وهو الشكل الأكثر شيوعا لاضطراب ضربات القلب، وذلك بعد رحلة تزلج، وخضعت لاحقا لعملية تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب.