إلغاء الدعوة إلى إضراب عمال شبكة قطارات أنفاق لندن

إلغاء الدعوة إلى الإضراب في شبكة قطارات أنفاق لندن خلال الأسبوع الحالي بعد تحقيق اختراق في المحادثات بين ممثلي العمال والإدارة.

وقالت نقابة آر.إم.ني يونيون العمالية إنها علقت قرار الإضراب المقرر الأسبوع الحالي والإضراب المقرر في منتصف الشهر المقبل، لكنها أضافت موعدين جديدين للإضراب يومي 2 و4 يونيو، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات مع هيئة نقل لندن "ترانسبورت فور لندن".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم النقابة القول "في اللحظة الأخيرة، غيرت الهيئة موقفها، ما سمح لنا بالتعامل بصورة أكبر مع مخاوف أعضائنا بشأن فرض جداول عمل جديدة والإرهاق وموضوعات السلامة المهنية، النزاع لم ينته وسيتم تنظيم المزيد من الإضرابات إذا فشلنا في تحقيق تقدم مرض".

وترفض نقابة آر.إم.تي، خطة تسمح لسائقي القطارات بتكثيف عدد أيام العمل الأسبوعية من 5 إلى 4 أيام فقط من خلال زيادة عدد ساعات العمل اليومية.

من ناحيتها وافقت نقابة أسليف لسائقي القطارات على المقترحات.

كان العمال قد نظموا إضرابين في الشهر الماضي، ما أدى إلى اضطراب كبير لرحلات الركاب. وشهدت شبكة قطارات أنفاق لندن انخفاضا في عدد الركاب بما في ذلك الانخفاض بنسبة 48% يوم 22 أبريل، بحسب شركة ترانسبورت فور لندن.

وفي نفس اليوم ارتفع عدد الركاب على خط إليزابيث الذي لم يتأثر بالإضراب بنسبة 11%.

من ناحيتها رحبت هيئة نقل لندن بقرار تعليق الإضرابات، قائلة إنها ستواصل النقاش مع النقابات العمالية.

وقال نك دينت مدير عمليات العملاء في شبكة أنفاق لندن "مقترحنا بشأن أسبوع العمل من 4 أيام، يستهدف تحسين التوازن بين الحياة والعمل للسائقين وتحسين الخدمة للعملاء".