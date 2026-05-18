أجرى فريق طب الأسنان بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابعة لـ أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، عملية نوعية لطفل مصري يبلغ من العمر 6 سنوات، شملت تنظيف الأسنان، والحشو، وعلاج العصب، وتركيبات للأسنان اللبنية المتضررة بالتسوس، تحت التخدير الكلي، في سابقة هي الأولى من نوعها بالقطاع الحكومي بمحافظة الجيزة.

ومن جانبه، صرح الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى، بأن الطفل حضر برفقة والده إلى العيادات الخارجية، وأثناء محاولة الكشف الروتيني لوحظ عدم تعاونه بشكل كبير، ما جعل الفحص في حالة اليقظة شبه مستحيل. وبعد إجراء الفحص بصعوبة، تبين وجود تسوس متعدد ومنتشر في الضروس اللبنية، يستلزم خطة علاج شاملة للحفاظ على الأسنان الدائمة مستقبلًا.

وأضاف أن صعوبة التحكم في سلوك الطفل، وتجنبًا لأي صدمة نفسية، دفعت الفريق الطبي إلى اتخاذ قرار بإجراء جميع المعالجات تحت التخدير الكلي.

وكشف مدير عام المستشفى أن هذه الخدمة تأتي ضمن تفعيل "أول وحدة أسنان متنقلة داخل غرف العمليات" بالقطاع الحكومي في الجيزة، والمخصصة للحالات المعقدة التي تحتاج إلى وقت طويل، وحالات مرضى رهاب الأسنان، والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة دينا عبد النبي، رئيس قسم الأسنان، أنه تم إزالة التسوس، وعلاج عصب الأطفال، وخلع الضروس المتآكلة، وتركيب "طرابيش أطفال" للضروس اللبنية، ليُنقل الطفل بعد ذلك إلى أحد أقسام الإقامة الداخلية بحالة مستقرة، تحت الملاحظة لعدة ساعات قبل مغادرته المستشفى في اليوم نفسه، مع تحديد متابعة دورية له بالعيادات الخارجية.

واختتم الدكتور صلاح عمر جودة حديثه بتوجيه الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، على دعم تطوير الخدمات الطبية، كما وجّه الشكر للفريق الطبي المشارك في العملية، والذي ضم الدكتورة دينا عبد النبي، رئيس قسم الأسنان، والدكتورة مي جمال، أخصائي طب الفم والأسنان، والدكتورة منى علي، أخصائي طب الأسنان، إلى جانب فريق التخدير بقيادة الدكتور تامر نبيل، استشاري التخدير، والدكتورة عفاف غويبة، أخصائي التخدير، والدكتور باسل السيد، طبيب التخدير، إضافة إلى فريق التمريض.

وأكد أن الوحدة المتنقلة تمثل نقلة نوعية في خدمات طب الأسنان بالقطاع الحكومي في الجيزة، بما يضمن سلامة المرضى وراحتهم النفسية والجسدية.