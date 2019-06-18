الجيش الليبي يعتقل مرتزقة أجانب في طرابلس

صحيفة إيطالية تتهم قائد ميدانى بقوات حكومة الوفاق بتعريض قوارب المهاجرين للخطر

أعلنت "الكتيبة 140 مشاة"، التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، تمكنها من القبض على عدد من المرتزقة الأجانب من جنسيات إفريقية، أثناء قتالهم ضمن قوات حكومة الوفاق الليبية، وذلك في عملية تحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية.

وقالت الكتيبة في بيان مصور، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن هؤلاء المرتزقة تم جلبهم بالقوة للقتال إلى جانب قوات أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية، لمحاربة قوات الجيش الليبي ووقف تقدمه نحو وسط طرابلس.

ميدانيا، تجددت اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة في محاور القتال جنوبي العاصمة طرابلس مساء أمس الأول.

وقال مصدر عسكري لموقع "روسيا اليوم" الإخباري إن الاشتباكات تركزت في محور "الخلاطات" و"عين زارة" بالقرب من الاستراحة الحمراء.

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان على صفحتها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن عدد القتلى في معارك العاصمة الليبية وصل إلى 691 قتيلاً بينهم 41 مدنيًا، و4012 جريحًا.

من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "أفنيري" الإيطالية توصلها بالبراهين لتورط القائد الميداني في حكومة الوفاق الليبية عبدالرحمن الميلادي المعروف بـ"البيدجا"، في تعريض قوارب المهاجرين بالسواحل الغربية الليبية للخطر.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، في تقرير لها، أنها توصلت من خلال الصور الفوتوغرافية الجوية إلى محاولة لرجال "البيدجا" يلبسون أزياء مدنية في عرض البحر للاستيلاء على محرك زورق للمهاجرين.

وبينت الصور مليشيات البيدجا الذين كانوا على متن القارب وهم ملتفون على قارب المهاجرين لحظات غرقه وقيامهم بسرقة محركه.

وذكرت الصحيفة أنها حصلت على الصور من طائرة إيطالية كان تراقب البحر المتوسط بالتنسيق مع منظمة "سي ووتش" وهي التي صورت القارب منذ تحركه من الزاوية إلى المراحل اللاحقة للحادث، موضحة أن الميلادي حصل على أموال من حكومة الوفاق والتي حصلت عليها بدورها على أموال من المانحين الأوروبيين.

ويعمل الميلادي قائدا لحرس السواحل التابع لحكومة الوفاق بمدينة الزاوية وهو أحد التابعين لكتيبة "الفاروق" التي يقودها شعبان هدية، الملقب بـ"أبو عبيدة الزاوي" وهو أحد العناصر المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، وأدرجه مجلس الأمن الدولي وفرنسا على قائمة العقوبات الدولية.