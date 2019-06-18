مسؤول أممي يدين هجمات بوكو حرام الانتحارية في نيجيريا

أدان منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في نيجيريا "إدوارد كالون" الهجمات الانتحارية التي نفذتها جماعة "بوكو حرام" والتي خلفت 30 قتيلًا وأكثر من 40 جريحًا شمال شرق البلاد.

وقال "كالون" -في بيان نقل راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء مقتطفات منه- إنه يوم حزين آخر للمدنيين في شمال شرق نيجيريا وللعاملين في مجال الإغاثة الذين يعملون لمساعدتهم، مضيفًا أن الأمم المتحدة وشركاءها يستنكرون أعمال العنف ويطالبون بتقديم المسئولين عن هذه الهجمات فورًا إلى العدالة.

وأعرب "كالون" عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والحصول على الرعاية الطبية العاجلة التي يحتاجونها.

وكان ثلاثة انتحاريون فجروا أنفسهم بالقرب من غرفة تجمع فيها مشجعو كرة القدم مساء الأحد الماضي في "كوندوجا" الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترًا من "ميدوجوري" عاصمة ولاية "بورنو".

يذكر أن رئيس نيجيريا "محمد بخاري" أدان في بيان له هذه "الأعمال" التي وصفها بـ"البغيضة" وطلب من قوات الأمن النيجيرية بملاحقة مرتكبيها ومنعهم من تكرارها.