قبرص واليونان تبذلان جهودا لفرض عقوبات على تركيا إذا استمرت في استفزازاتها

قال وزير الدفاع اليوناني إيفانجيلوس أبوستولاكيس "إن بلاده وقبرص تقومان بتنسيق أعمالهما الدبلوماسية من أجل وقف أعمال تركيا غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".

وأكد أبوستولاكيس، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أنه في حال استمرار تركيا في إظهار الموقف الاستفزازي فإن اليونان وقبرص ستبذلان جهودا مشتركة لتنفيذ العقوبات ضد تركيا في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة.

وأضاف "أن هذا ليس بالأمر السهل، لكننا سنبذل هذا الجهد لإقناع أوروبا بتبني هذا الاتجاه"، مؤكدًا أهمية الدعم الدولي الذي أعرب عنه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تجاه جمهورية قبرص والذي كان نتيجة للعمل المنسق بين اليونان وقبرص.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، حيث فشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل لحل يعيد توحيد الجزيرة وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد تمت في يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا في سويسرا.

وكانت تركيا قد أصدرت إشعارا بحريا، أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث سبتمبر وتمركزت سفينة الحفر التركية "فاتح" على بعد 40 ميلاً بحريا تقريبا إلى الغرب من شبه جزيرة (أكاماس) و83 ميلاً بحريا من السواحل التركية وتقع المنطقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص.