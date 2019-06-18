السعودية تعترض طائرتين مسيرتين للحوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن السعودية اعترضت طارئتين مسيرتين أطقلتا من قبل الحوثيين واستهدفت إحداهما مدينة أبها (جنوب) التي كانت قد استهدفت مرات عدة الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "

واس" إن قوات الدفاع الجوي للتحالف تمكنت من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أنه "تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض واسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة" أيضا.

وكانت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين أعلنت أنهم شنوا هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها اذلي استهدف بشكل متكرر الأسبوع الماضي. وقد تبنوا هجوما آخر في وقت مبكر من الإثنين على المطار لكن التحالف لم يؤكده.

ودان مجلس الأمن الدولي أمس الأول،"بأشدّ العبارات" قصف المتمرّدين الحوثيين لمطار أبها الدولي في جنوب السعودية في 12 يونيو الجاري وكذلك أيضاً استيلاءهم على مساعدات إنسانية مرسلة إلى اليمن.