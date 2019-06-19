أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن استقالة وزير الدفاع باتريك شاناهان، كاشفًا عن تعيين مارك إسبر في هذا المنصب.

وتقدم ترامب، بالشكر لوزير الدفاع السابق شاناهان، مؤكدًا قيامه بعمله بشكل رائع وأن استقالته جاءت لتكريس بعض الوقت مع عائلته.

ويقدم موقع «الشروق» أبرز المعلومات عن توماس إسبير، وزير الدفاع الأمريكي الجديد.

حياته العلمية:

تخرج من مدرسة لوريل هايلاندس الثانوية بولاية بنسلفانيا عام 1982، وحصل على بكالوريوس في علوم الهندسة من أكاديمية الولايات المتحدة العسكرية عام 1986، وحصل على جائزة دوجلاس ماكارثر للقيادة.

حصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة من كلية جون إف كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد عام 1995 ودكتوراة في الفلسفة من جامعة جورج واشنطن في عام 2008.

خدمته في الجيش الأمريكي:

شارك أسبير في حرب الخليج عام 1990 كضابط مشاة في الفرقة 101 المحمولة جوًا، واستمر في الجيش الأمريكي لمدة 10 سنوات وحصل على ميدالية وزارة الدفاع للخدمة العامة المتميزة.

حصل على برونزية شارة المشاة القتالية، ثم انتقل إلى الحرس الوطني لجيش مقاطعة كولومبيا ثم إلى الجيش الاحتياطي، ووصل إلى رتبة مقدم.

حياته العملية:

كان رئيس هيئة الأركان في مؤسسة التراث المحافظة الأمريكية، من عام 1996 إلى عام 1998.

من عام 1998 حتى عام 2001 ، عمل كموظف في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ.

شغل منصب مدير السياسة في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب من عام 2001 وحتى عام 2002.

ومن عام 2002 وحتى عام 2004، عمل في إدارة جورج دبليو بوش كنائب مساعد وزير الدفاع لسياسة المفاوضات، وكان مسؤولًا عن مجموعة واسعة من حظر الانتشار النووي، تحديد الأسلحة وقضايا الأمن الدولي.

شغل منصب مدير شؤون الأمن القومي في مجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ بيل فريست من 2004 إلى 2006.

عمل كمدير العمليات ونائب الرئيس التنفيذي للدفاع والشؤون الدولية في رابطة صناعات الطيران والفضاء الأمريكية من عام 2006 وحتى عام 2007.

من عام 2008 وحتى عام 2010 ، تقلد منصب نائب الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، ونائب الرئيس للشئون الأوروبية والروسية.

شغل منصب المدير التنفيذي في شركة رايثون الأمريكية أحد أكبر شركات أنظمة الدفاع في العالم منذ عام 2010 وحتى عام 2017.