وزير الشباب والرياضة يلتقي ساديو ماني

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالسنغالي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الانجليزي، الذي عبر عن سعادته بتواجده في مصر بلد صديقه المقرب محمد صلاح والذي يتمنى له أن يظهر بصورته المتألقة والمعتادة مع منتخب مصر، وداعب وزير الرياضة مؤكدا على حمل منتخب السنغال لكأس البطولة، حيث قال له طبعا وبكل سرور.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الشباب والرياضة لاستاد الاسماعيلية في جولة تفقدية استعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وعلى هامش الجولة التقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزير المجتمعي السنغالي مستر سيك، والذي عبر عن سعادته بتواجد منتخب السنغال في معسكره بمحافظة الاسماعيلية، مشيدا بروعة طقسها وجمال شوارعها، كما وجه شكره على حسن الاستقبال والضيافة وتمنى كل التوفيق لمنتخب السنغال، ومنتخب مصر، مؤكدا نجاح مصر في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية.

يذكر أن محافظة الإسماعيلية تستضيف المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات غانا، الكاميرون، غينيا بيساو، وبنيين، وتنطلق أولى مباريات إفتتاح المجموعة يوم ٢٥ يونيو الجاري، بمباراة الكاميرون وغينيا بيساو.

يأتي ذلك ضمن إستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم رقم ٣٢، والتي تشهد مشاركة ٢٤ منتخبا إفريقيا لأول مرة، والتي تقام خلال الفترة من ٢١يونيو الي ١٩ يوليو المقبل.