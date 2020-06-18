170 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

نواكشوط - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، إصابة 170 شخصا بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، ليصل اجمالي الإصابات في البلاد منذ ظهور الجائحة إلى 2057 مصابا.

وقال المدير العام للصحة العمومية بوزارة الصحة الدكتور سيد ولد الزحاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط إن جميع الحالات الجديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لمخالطين، موضحا أن هذه النتيجة تم الحصول عليها إثر إجراء 1190 فحصا.

وأضاف أنه تم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة وحالتي وفاة وبذلك يرتفع عدد حالات الشفاء إلى 373 حالة، في مقابل 93 حالة وفاة بينما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 1591 حالة، من بينها 8 حالات خطرة و180 حالة لديها أعراض خفيفة، و1403 حالات بدون أعراض