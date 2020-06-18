يويفا يعلن عن جدول مكثف لبطولات أوروبا في الموسم المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الجدول الكامل لمواعيد مسابقاته القارية للموسم المقبل 2020-2021.

وكان يويفا قد أعلن أمس الأربعاء خطته الشاملة لاستكمال مسابقاته للموسم الحالي، بعد توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وينطلق دور المجموعات للبطولتين القاريتين في 20-21 أكتوبر المقبل مع تكثيف المباريات، لتقام في 27-28 من نفس الشهر، ثم في 3-4 و24-25 نوفمبر و1-2 و8-9 ديسمبر.

كما تقام التصفيات من مباراة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب مع تحديد القرعة ملعب صاحب الأرض ما عدا الدور الأخير المؤهل لدور المجموعات بدوري الأبطال سيقام بنظام الذهاب والإياب كما هو معتاد.

وفي دوري الأبطال يقام الدور التمهيدي للتصفيات في 8 و11 أغسطس ثم الدور الأول في 18-19 من الشهر نفسه.

ويقام الدور الثاني في 25-26 أغسطس والثالث في 15-16 سبتمبر، أما الدور الأخير في 22-23 و29-30 من الشهر نفسه.

وتجرى قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال في أثينا في أول أكتوبر.

على جانب آخر، حدد يويفا موعد المباريات الـ 4 في الملحق المؤهل ليورو 2020، في 8 أكتوبر ، و12 نوفمبر.