إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ1000 في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1001 في البلاد.

وأشارت «الصحة الأردنية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، إلى أن الإصابات الجديدة منها حالة محلية، و11 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، وحالتين لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل أربع حالات تعافي، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى إجراء 8230 فحصًا مخبريًا لفيروس «كوفيد - 19» اليوم.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 440 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من ثمانية ملايين إصابة.