تحقيق كشف بترولي في جنوب خليج السويس

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حققت وزارة البترول، كشفا بتروليا (GNN-4) بمنطقة امتياز جيسوم البحرية في جنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولي 2000 برميل يوميا من الزيت الخام.

وتشير التقديرات إلى تواجد حوالي 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج، وتشرف شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول فنيا على منطقة الامتياز البترولي.

حقق الكشف، الشركة المشتركة بتروجلف - مصر، القائم بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة بيكو المحدودة وشركة كوفبك مصر.

وتشير هذه النتائج الإيجابية إلى نجاح عمليات البحث والاستكشاف في الحقول الحالية، وأن هناك المزيد من الثروات والموارد البترولية التي لم تكتشف بعد، وأن التكنولوجيات الحديثة والنظريات الجيولوجية المتطورة تسهم في تحقيق هذه الرؤية.