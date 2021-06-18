 حبس عاطل وسيدة لترويجهما عملات مزيفة بالمعصرة - بوابة الشروق
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حبس عاطل وسيدة لترويجهما عملات مزيفة بالمعصرة

أرشيفية
أرشيفية
محمد أبوعوف
نشر في: الجمعة 18 يونيو 2021 - 4:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 يونيو 2021 - 4:35 ص

قررت نيابة حلوان حبس سيدة وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة وترويج عملات نقدية مزيفة بالمعصرة.

وكانت مباحث قسم شرطة المعصرة، وردت إليها معلومات بانتشار عملات مزيفة بين المواطنين في الأنحاء المختلفة بمدينة حلوان والمعصرة وضواحيهما، وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل منعاطل، وربة منزل، متخذين من دائرتى قسم شرطة حلوان والمعصرة، مكانًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط المتهمين، بحوزتهما مبلغ مالى من عملات المائة والمائتى جنيه المزيفة.
بالتحقيق معهما، اعترفت السيدة بقيامها بترويج العملات المقلدة على عملائها والتى تحصلت عليها من الرجل وأن المبلغ المضبوط بحوزتها من متحصلات نشاطها الإجرامى.

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