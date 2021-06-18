يحتفل العالم باليوم العالمي للطعمية أو الفلافل في 18 يونيو من كل عام، بينما يحتفل مئات الملايين في العالم بها في كل يوم.

وتعتبر الطعمية هي البطل الأول في وجبات الإفطار، ويتناولها الكثير أيضا في العشاء، ولكنها يمكن أن تكون ضارة علي الكثير من الأشخاص، حيث تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة المقلية بانتظام يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري والسرطان.

لذلك نشر موقع "هيلث لاني" مجموعة من المعلومات حول طريقة تحضير الفلافل في المنزل بشكل صحي.

*طريقة عمل فلافل صحية

من السهل صنع الفلافل في المنزل باستخدام القليل من المكونات، حيث يتيح ذلك الحد من الدهون الزائدة والدهون والسعرات الحرارية.

*تستخدم المكونات والنسب التالية لصنع حوالي 12 قطعة فلافل:

1 علبة فول مدشوش سعة 425 جرام، مصفاة ومغسولة.

4 فصوص ثوم طازج.

نصف كوب (75 جرام) من البصل المفروم.

2 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم الطازج.

1 ملعقة كبيرة (15 مل) من زيت الزيتون.

3 ملاعق كبيرة (30 جرام) دقيق لجميع الأغراض.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملاعق صغيرة (10 مل) من عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون.

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

قليل من الملح.

قليل من الفلفل الأسود المطحون.

1 ملعقة كبيرة من الكرات.

*طريقة التحضير:

تسخين الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية) تدهن الصينية بالزيت، ثم يُمزج الفول والثوم والبصل والبقدونس والكرات وزيت الزيتون والدقيق ومسحوق الخبز وعصير الليمون والكمون والكزبرة والملح والفلفل في محضر الطعام، ويُخفق المزيج حتى يتجانس لمدة دقيقة تقريبًا.

وبعد ذلك يشكل العجين على هيئة فطائر صغيرة، وتوضع على صينية الخبز، وتُخبز الفلافل لمدة 10-12 دقيقة وتقلب حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.