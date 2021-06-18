الرئيس الألماني يحيي ذكرى ضحايا الهجوم النازي على الاتحاد السوفيتي

أحيا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الذكرى السنوية الثمانين للهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، والتي أودت بحياة ملايين الضحايا.

وقال شتاينماير اليوم الجمعة في برلين: "الحرب الألمانية ضد الاتحاد السوفيتي كانت بربرية قاتلة... مهما كان الأمر صعبا بالنسبة لنا: علينا أن نتذكر ذلك!"، مضيفا أن التذكير بهذا الجحيم والعداوة والتجرد من الإنسانية يظل واجبا على جميع الألمان وشاهدا تذكاريا للعالم.

وقال الرئيس الألماني: "علينا أن نتذكر لكي نفهم كيف يواصل هذا الماضي تأثيره في الوقت الحاضر... فقط أولئك الذين يتعلمون قراءة آثار الماضي في الحاضر سيكونون قادرين على المساهمة في مستقبل يتجنب الحروب ويرفض الاستبداد ويتيح تعايشا سلميا حرا"، مؤكدا ضرورة أن تبذل ألمانيا كافة الجهود من أجل السلام مع الدول التي انبثقت عن الاتحاد السوفيتي السابق، وبين بعضها البعض.

ويصادف يوم 22 حزيران/يونيو الجاري الذكرى الثمانين للهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي. ويقدر المؤرخون عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية على أراضي الاتحاد السوفيتي السابق بحوالي 27 مليون ضحية. وكانت أعلى نسبة خسائر في الأرواح في بيلاروس وأوكرانيا وروسيا.

وقال شتاينماير: "شعوب الاتحاد السوفيتي السابق هم الأكثر تكبدا للضحايا في هذه الحرب"، مضيفا أن هؤلاء الضحايا ليسوا مطبوعين في الذاكرة الجمعية بالقدر الذي يعادل معاناتهم.