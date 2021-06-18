قال الإعلامي عمرو أديب، إن الداعية محمد حسين يعقوب لم يكن صريحًا أمام المحكمة التي استمعت إلى شهادتها خلال نظر القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية داعش إمبابة".



وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» على شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هذا الرجل لم يكن حقيقيًّا ولا نفس الشخص ولا نفس الإنسان كما أنه لم يقل ما في صدره وفق تعبيره، مشيرًا إلى يعقوب استخدم مبدأ التقية.



وأشار إلى أن مبدأ التقية يراه الكثيرون بأنه مبدأ شيعي لكن - وفق أديب - ليس شيعيًّا ويتم استخدام في مذاهب كثيرة، مفسّرًا هذا المبدأ بالقول: "لما تكون مستضعفًا وخايف من المشركين اعمل أي حاجة وربنا يسامحك".









ورأى أديب، أن حسين يعقوب في شهادته لم يقصد ما قاله، وأنه لم يتراجع عن أفكاره، وأن أتباعه يتفهمون ما فعله وأنهم لم يُصدموا مما قاله أمام المحكمة.









واستمعت محكمة جنايات أمن الدولة طواري برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إلى شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب في محاكمة 12 متهما في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية داعش إمبابة».



وسألت المحكمة يعقوب عن رأيه فيما أقره أحد المتهمين بأن «الجهاد في سبيل الله هو القيام بعمليات إرهابية»، ليرد يعقوب: «هو قال كدة، يبقى غلطان، لا أظن أن هناك عاقل يقول هذا».