كندا تمدد قيود إغلاق الحدود أمام السفر غير الضروري حتى 21 يوليو

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أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، تمديد قيود إغلاق الحدود أمام المسافرين الدوليين حتى 21 يوليو المقبل.

وقال وزير السلامة العامة الكندي، بيل بلير، في تغريدة اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن كندا تمدد قيود السفر على السفر الدولي غير الضروري حتى 21 يوليو 2021.

وأضاف بلير أن الحكومة الكندية تخطط لاتخاذ إجراءات للكنديين الذين تم تطعيمهم بالكامل باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وغيرهم ممن تم إعفاؤهم حاليا من قيود دخول كندا.

وتشمل قائمة المسافرين المعفيين، المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين وأفراد أسرهم وحاملي تصاريح العمل وبعض الطلاب الدوليين وبعض المقيمين الدائمين المعتمدين.