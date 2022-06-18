بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى 4 ملايين و140 ألفا

أعلنت وكالة حرس الحدود في بولندا اليوم السبت ارتفاع عدد اللاجئين الذين استقبلتهم البلاد من أوكرانيا إلى 4 ملايين و140 ألف شخص، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي.

وذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية أن البلاد استقبلت أمس الجمعة 26 ألفا و100 لاجيء جديد، فيما غادر 25 ألفا و400 لاجيء آخرون البلاد عائدين إلى أوكرانيا.

يذكر أن بولندا كانت قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.