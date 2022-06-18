رفع كفاءة ميدان الكومنولث وسوق سافوي بمدينة الأقصر

تفقد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، صيانة ورفع كفاءة الإنارة بحديقة الكومنولث بوسط المدينة.

وشملت الأعمال تركيب ١٢ كشافًا أرضيًا لإضافة لمسة جمالية للموقع، كما تم تركيب ٨ كشافات ليد ١٥٠ وات بالجانب الخلفي من الحديقة، إلى جانب أعمال نظافة وصيانة المسطحات الخضراء بالحديقة.

يأتي ذلك ضمن أعمال التجميل والتطوير للشوارع والميادين الرئيسية بشكل مستمر لإظهار المحافظة بالشكل الجمالي والحضاري اللائق.

كما تم تفقد البازارات السياحية بسوق سافوي السياحي، ومراجعة الإنارة العامة تمهيدًا لصيانة وإصلاح الكشافات المعطلة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتعزيز خدمات الزائرين بالسوق تمهيدا لتجديد دورات المياه بعدد ٣ دورات بالدور الأراضي للمواطنين و٤ دورات بالدور العلوى للسائحين، وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة بالسوق.