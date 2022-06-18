وزيرة خارجية البوسنة: تركيا تدعم وحدة بلادنا واستقرارها

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قالت وزيرة الخارجية البوسنية بصيرة تركوفيتش، إن تركيا دولة داعمة لوحدة أراضي بلادها واستقرارها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، عقب لقائهما في العاصمة سراييفو، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأكدت تركوفيتش أهمية زيارة تشاووش أوغلو إلى البوسنة والهرسك، حيث تعد مؤشرا على استمرار العلاقات بين البلدين والاحترام المتبادل.

وأضافت وزيرة خارجية البوسنة أنهما تناولا قضايا إقليمية ودولية، مشيرة إلى أن بلادها تنتظر الدعم من المجتمع الدولي في سبيل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأشارت إلى أن تركيا دولة تقدم الدعم لوحدة أراضي بلادها واستقرارها على النحو الذي يريده الشعب البوسني.

ولفتت تركوفيتش إلى أن تركيا من أشد داعمي بلادها في مساعي انضمامها إلى حلف الناتو.

كما أكدت أن تركيا تلعب دورا محوريا في استقرار وتنمية البوسنة والهرسك، والاستقرار في عموم المنطقة.

من جهته بين أوغلو أن رئيس بلاده رجب طيب أردوغان يرغب في عقد القمة الثلاثية بين تركيا والبوسنة والهرسك وصربيا في الوقت المناسب.

وأكد أوغلو أن تركيا ستواصل دعمها بقوة لسيادة البوسنة والهرسك ووحدة أراضيها واستقرارها.

وتابع أوغلو قائلا: "سنواصل جهودنا من أجل استقرار البوسنة والهرسك وتنميتها بطريقة شاملة، ونعتقد أن تلك الجهود ستسهم بشكل إيجابي في ازدهار جميع دول المنطقة".

وأوضح أوغلو إنه عقد مع تركوفيتش اجتماعا مثمرا للغاية، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات الحالية في البوسنة والهرسك.

وأشار أوغلو إلى وجود علاقات تاريخية متجذرة تربط بين البلدين اللتين تحتفلان العام الحالي بالذكرى الثلاثين لإقامة علاقات دبلوماسية.

ولفت أوغلو أن بلاده تواصل تطوير التعاون مع البوسنة في كل المجالات بما في ذلك السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.

وأمس الجمعة، بدأ تشاووش أوغلو زيارة إلى البوسنة والهرسك قادما من كرواتيا، حيث يواصل محادثاته مع المسؤولين البوسنيين السبت.