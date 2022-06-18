جامعة الأقصر تقدم برامج تدريبية على الصناعات والحرف اليدوية

وقع الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة مركز الحرف التراثية بالجامعة، بروتوكول تعاون مشتركًا مع مؤسسة المنارة والضحى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، في مجالات التطوير والتدريب على الصناعات والحرف اليدوية، بحضور الدكتورة رضا عطاالله مدير المركز.

وقال رئيس الجامعة، في بيان، إن البروتوكول يهدف إلى تقديم مجموعة من البرامج التدريبية في مجالات الحرف التراثية واليدوية والتقليدية والصناعات المحلية، لرفع الوعي بأهمية تلك الحرف بما يسهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في مجالات الحرف والصناعات التقليدية، في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لدعم وتطوير المنتجات التراثية وإحياء التراث الذي يمثل تاريخ وحضارة الدولة، مؤكدًا على دور الحرف اليدوية كمصدر بديل للدخل وعامل مساعد للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأضاف أن توقيع المركز هذا البروتوكول يبرهن على حرص الجامعة وتبنيها دورًا بارزًا في قيامها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، كما يؤكد دورها القوي في دعم والحفاظ على هوية الأقصر بالتزامن مع تطبيق دليل الهوية البصرية الخاص بها، والذي بدوره يحقق سمة شخصية جاذبة لمدينة الأقصر.

من جانبها، أعربت الدكتورة رضا عطاالله مدير مركز تنمية الحرف التراثية واليدوية والتقليدية بالجامعة، عن سعادتها بعقد مثل هذه البروتوكولات التي تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب والطالبات بالجامعة من جهة، وتوفر دعم فني وتدريبي للمجتمع الخارجي لاسيما أسر حياة كريمة بقري الأقصر من جهة أخرى.

وأشارت مدير المركز، إلى عقد عدة دورات تدريبية لذوي الهمم من الأكفاء والصم والبكم وقصار القامة في مجالات صناعة الإكسسوار كحرفة يدوية، يسهل تدريب ذوي الهمم عليها يعقبها مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تستهدف المجتمع المدني، ضمن خطة المركز لتفعيل هذه الاتفاقية.