معارك شرسة قرب سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا

أفادت السلطات الأوكرانية اليوم السبت، باندلاع "معارك شرسة" في قرى تقع قرب مدينة سيفيرودونيتسك (شرق) التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أسابيع.

وقال حاكم المنطقة الشرقية من لوجانسك سيرجي جايداي عبر تطبيق "تلجرام": "الآن، المعارك الأشرس تدور قرب سيفيرودونيتسك. لا يسيطر (الروس) على كامل المدينة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "في القرى المجاورة، المعارك صعبة جداً، في توشكيفسكا وزولوتي. يحاولون التقدم لكنهم يفشلون"، وتابع: "مدافعونا يقاتلون الروس في كل الاتجاهات. مؤخراً، أسقطوا طائرة وأخذوا أسرى".

وصرح جايداي أيضاً، بأن ليسيتشانسك وهي مدينة يسيطر عليها الأوكرانيون ويفصلها عن سيفيرودونيتسك نهر، تتعرّض "لقصف شديد".

وأكد أن الروس "لا يمكنهم الاقتراب منها؛ لذلك لا يفعلون سوى شن ضربات جوية على المدينة"، مضيفاً أن "الوضع "خطر جداً في المدينة".

وتحدث جايداي عن "مزيد من الدمار" في مصنع آزوت الكيميائي في سيفيرودونيتسك الذي لجأ إليه مئات المدنيين.

وكان قد أشار، أمس الجمعة، عن اختباء 568 شخصاً بينهم 38 طفلاً، في المصنع، مؤكداً أنه لا يمكن إجلاؤهم سوى بعد إعلان "وقف إطلاق نار تام".