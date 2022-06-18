الإمارات ترسل 27 طن مساعدات للاجئين الأوكرانيين في بولندا

أرسلت دولة الإمارات، الجمعة، طائرة مساعدات لدعم اللاجئين الأوكرانيين في بولندا، ضمن الدعم الإغاثي من دولة الإمارات للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي يواجهها النازحون واللاجئون الأوكرانيون.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن الطائرة تحمل على متنها 27 طنا من الإمدادات الغذائية والطبية.

وصرح سالم الكعبي سفير الإمارات لدى أوكرانيا بأنّ بلاده حريصة على المشاركة في تقديم الإغاثة الإنسانية والدعم والمساندة اللازمة للاجئين الأوكرانيين، في إطار نهج دولة الإمارات حكومة وشعباً بمساندة كافة شعوب العالم، والوقوف إلى جانبها في تخطي أزماتها الإنسانية، والتخفيف من حدة معاناتها.

وكانت الإمارات أرسلت منذ بداية الأزمة الأوكرانية 6 طائرات إلى بولندا ومولدوفا، تحمل على متنها 156 طنا من المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف.

وأعلنت الإمارات سابقا عن تبرعها بقيمة 18.3 مليون درهم (5 ملايين دولار أمريكي) استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئي أوكرانيا.