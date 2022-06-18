«غبور أوتو» يرفع أسعار «هيونداى» و«هافال» و«شيرى» و«شانجان» بقيم تصل لـ20 ألف جنيه

أعلنت شركة غبور أوتو، عن زيادات جديدة فى أسعار «هيونداى وشيرى وشانجان وهافال» تراوحت من ألفى جنيه إلى 20 ألف جنيه، وتعتبر هذه ليست الزيادة الأولى خلال الشهر الجارى.

وشهدت سوق السيارات المصرية، خلال العامين الماضى والجارى، موجة زيادات متتالية فى الأسعار طالت جميع السيارات تقريبا بنسب كبيرة تخطت 30%، نتيجة قيام الوكلاء والمستوردين بزيادة الأسعار، بسبب خفض غالبية الإنتاج عالميا.

هيونداى توسان

وزادت أسعار توسان موديل 2022 بقيمة 20 ألف جنيه، ليصل سعر الفئة الأولى إلى 595 ألف جنيه بدلا 575 ألف جنيه، والثانية ارتفعت إلى 625 ألفا مقابل 605 آلاف جنيه، والفئة الثالثة بلغ سعر بيعها 660 ألف جنيه مقابل 640 ألف جنيه، والفئة الرابعة سجلت 715 ألف جنيه بدلا من 735 ألف جنيه، والخامسة إلى 755 ألف.

هيونداى كريتا

رفعت شركة هيونداى أسعار هيونداى كريتا بمقدار 5 آلاف جنيه ليصل سعر الفئة الأولى إلى 460 ألف جنيه بدلا من 455 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الفئة الثانية 475 ألف جنيه مقابل 470 ألف جنيه، والثالثة عند 500 ألف مقابل 495 ألف جنيه، والفئة الرابعة إلى 525 ألف جنيه بدلا من 520 ألف جنيه.

هيونداى i20

ورفعت الشركة أسعارها بقيمة 10 آلاف جنيه، ليصل سعر الفئة الأولى إلى 370 ألف جنيه مقارنة بـ360 ألفا، والفئة الثانية يتم بيعها بقيمة 390 ألف جنيه، مقابل 380 ألف جنيه، والثالثة إلى 400 ألف جنيه مقابل 390 ألف جنيه، والفئة الرابعة لـ410 آلاف جنيه مقارنة بـ 400 ألف جنيه.

هيونداى i10

كما ارتفعت الفئة الأولى من السيارة هيونداى i10 موديل 2022 بقيمة تصل إلى 4 آلاف جنيه لتصل إلى 279 ألف جنيه بدلا من 275 ألف جنيه، فيما زادت أسعار الفئة الثانية لتصل إلى 289 ألف جنيه مقابل 285 ألف.

هيونداى أكسنت HCI

فيما ارتفعت أسعار أكسنت HCI بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه ليرتفع سعر الفئة الأولى منها إلى 330 ألف جنيه مقابل 325 ألف جنيه، والثانية إلى 350 ألف جنيه مقابل 345 ألفا، والفئة الثالثة زادت إلى 350 ألفا مقابل 345 ألف جنيه، والرابعة إلى 370 ألف جنيه مقابل 365 ألف جنيه.

هيونداى أكسنت RB

ارتفعت بقيمة 10 آلاف جنيه لفئاتها الخمس، ليقفز سعر الفئة الأولى ليصل إلى 290 ألفا مقرنة بسعر 280 ألف جنيه سابقا، والثانية لـ300 مقابل 290 ألف جنيه، والفئة الثالثة بلغت 306 آلاف جنيه مقارنة بنحو 296 ألف جنيه، والرابعة سجلت 316 ألف جنيه مقابل 306 آلاف جنيه، والفئة الخامسة عند 326 ألف جنيه مقارنة بـ 316 ألف جنيه.

هيونداى «إلنترا HD»

زاد سعر بيع الفئة الأولى لـ 317 ألف جنيه، مقابل 307 آلاف جنيه، فيما زادت أسعار الفئة الثانية لتصل إلى 324 ألف جنيه، بدلا من 314 ألف جنيه، والثالثة لتصل إلى 337 ألف جنيه بدلا من 327 ألف جنيه، والفئة الرابعة لتصل إلى 342 ألف جنيه مقابل 332 ألف سابقا.

هيونداى «إلنترا CN7»

وارتفع سعر الفئة الأولى ليصل إلى 440 ألفا، والثانية لـ445، والفئة الثالثة بلغت 450 ألف جنيه، والرابعة سجلت 465 ألف جنيه، والفئة الخامسة عند 490 ألف جنيه، والسادسة عند 515 ألفا مقابل 490 ألف جنيه، والفئة السابعة إلى 550 ألف جنيه، والثامنة إلى 610 آلاف.

هيونداى بايون

ارتفع سعر بايون الجديدة موديل 2022 بقيمة 10 آلاف جنيه، ليصل سعر الفئة الأولى إلى 400 ألف جنيه مقابل 390 ألف جنيه، والثانية إلى 425 ألف جنيه مقارنة بـ 415 ألفا، والفئة الثالثة زادت إلى 445 ألف جنيه مقابل 435 ألفا، بينما بلغ سعر الفئة الأخيرة 465 ألفا مقابل 455 ألف جنيه.

فيما أعلنت مجموعة جى بى غبور، عن ارتفاع أسعار سيارات هافال موديل 2022، ووصلت قيمة الزيادة إلى 5 آلاف جنيه على طرازات «هافال جوليون وهافال H6».

ورفعت أيضا الشركة أسعار ألسفن وأيدو، بقيمة تراوحت بين ألفى جنيه إلى 4 آلاف جنيه.

وقامت غبور برفع أسعار سيارات شيرى فى مصر للمرة الثانية فى شهر يونيو الجارى بمصر بقيمة وصلت لـ 7 آلاف جنيه، واستثنت الشركة زيادة سعر شيرى تيجو 8 برو التى قدمها فى مصر أخيرا.