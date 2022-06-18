الإعلان عن الفائزين فى النسخة الثانية من جوائز ريادة الأعمال فى مصر «EEA»

اختتمت فعاليات جوائز ريادة الأعمال فى مصر» (EEA) »، والذى تنظمه شركة ievents لتكريم أبرز رواد الأعمال، حيث شهدت المسابقة هذا العام منافسة قوية بين مئات رواد الأعمال فى أكثر من 19 مجالا مختلفا، وترشح للتصفيات النهائية 91 متسابقا وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولى د/رانيا المشاط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د/ هالة السعيد.

انتهت التصفيات النهائية باختيار فائز واحد فى كل مجال من مجالات المسابقة. وتم تكريم الفائزين فى حفل ضخم أقيم فى Kundalini بمنطقة الأهرامات، بحضور سفير بريطانيا وسفير إيطاليا وسفيرة سويسرا والكاتب العالمى روبين شارما والمهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس وعدد كبير من نجوم المجتمع ورواد الأعمال ورجال العمال.

انتهت المسابقة بفوز أحمد طارق، محسن رزق، محمد جلال، أحمد خليفة، وحاتم العيسوى من شركة Studio 5 فى قطاع العمارة والتصميم الداخلى ويوسف فرج وكريم رفلة من شركة qubix فى قطاع تصميم المنتج ومحمد حبيب ومصطفى أمين وعبدالله نوفل من شركة Breadfast فى قطاع التجارة الإلكترونية وعز الدين طارق وعمرو كواشتى من شركة In your shoe فى قطاع أزياء الملابس والاكسسوارات وفاز كل من أحمد وجيه وفاطمة الشناوى وعمر صلاح وعمر صالح من شركة Khazna فى قطاع التكنولوجيا المالية. وفوز سهيل تركى ولؤى تركى من شركة buffalo burger، وعمر فتحى وعليا حلمى من شركة eatery فى قطاع الأغذية والمشروبات، ومجد الشريف ومحمد عباس ودينا على من شركة Matter وشريف ناشد وشريف بغدادى من شركة Circus فى قطاع الاتصالات التسويقية، ورامى خورشيد وحسين الخشن من شركة Sakneen فى قطاع العقارات

بينما فاز حسين أبو بكر من شركة Mozare3 بمسابقة جائزة ريادة الأعمال الاجتماعية وعلى مظهر من BeFit فى قطاع الرياضة واللياقة البدنية، ومحمد بن حليم وبلال المغربل من شركة maxab فى قطاع سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية وعمر راضى وأحمد عشور من شركة Pylon فى قطاع التكنولوجيا والابتكار ومحمد قاعود من شركة Egyliere فى قطاع السياحة ونادين عبدالغفار من شركة Art d’egypte بجائزة ريادة الأعمال للسيدات ومحمد بن حليم وبلال المغربل من شركة maxab بجائزة ريادة الأعمال للشباب وبالنسبة لـ Green Award فاز بها أحمد زهران من شركة KarmSolar، أما جائزة Lifetime achievement فاز بها المهندس نجيب ساويرس.

وتقدم عمرو منسى الرئيس التنفيذى لشركة ievents ومؤسس جوائز ريادة الأعمال فى مصر «EEA»، بالتهنئة للفائزين الذين أبدوا تميزا فريدا فى شركاتهم. وقال: فخور بانطلاق النسخة الثانية من جوائز ريادة الأعمال فى مصر والذى تعد منصة تجمع بين رواد الأعمال المميزين الذين أبرزوا قصص نجاح وعقول رواد الأعمال المبتكرة الحاليين والمستقبليين. وأضاف: «سعداء بوجود لجنة تحكيم متميزة تضم نخبة من أفضل الخبراء والاستشاريين، إلى جانب مجلس استشارى متميز يضم مجموعة من أكبر خبراء الاقتصاد وريادة الأعمال فى مصر الذين يقومون بدراسة متكاملة لشركات رواد الأعمال، وذلك بناء على معايير دقيقة ومعترف بها عالميا».