سيراميكا كليوباترا يفاوض سموحة لضم الهاني سليمان

فتح مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا خطوط مفاوضات مع المهندس وليد عرفات رئيس نادي سموحة، من أجل ضم الهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بناء على طلب من أحمد ناجي مدرب حراس المرمى، والذي يعرف إمكانيات اللاعب الفنية والبدنية جيدًا منذ أن كان مدربًا له في فريق سموحة لعدة سنوات، فضلا عن أن الحارس يجيد تنفيذ طريقة اللعب التي يعتمد عليها أحمد سامي المدير الفنى لسيراميكا وهى بناء الهجمات من الخلف بداية من حارس المرمى وهو الدور الذي يجيده الهانى سليمان.

من ناحية أخرى تعاقد نادي سيراميكا مع اللاعب عبدالرحمن السكران، مهاجم نادي بتروجت، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم، وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على ترشيح أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، والذي أبدى إعجابه وقناعته بقدرات اللاعب فنيًا وبدنيًا.