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تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة مصر وجنوب السودان في لقاء ودي يستضيفه استاد القاهرة الدولي.

وفاز منتخب مصر بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته مساء الأربعاء الماضي بنظيره الغيني ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا.

وفضّ منتخب مصر شراكته على الصدارة مع المنتخب الغيني ليرفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 12.

وضمن منتخب مصر بعد هذا الفوز التأهل للنسخة المقبلة كأس أمم أفريقيا 2023 التي ستسضيفها دولة كوت ديفوار.

تشكيل مصر

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - علي جبر - أحمد رمضان "بيكهام".

خط الوسط: محمود حمادة - أحمد سيد "زيزو" - مهند لاشين.

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - محمود عبد المنعم "كهربا" - مصطفى فتحي.