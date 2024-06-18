تراجع معدل التضخم في النمسا لأدنى مستوى منذ 32 شهرا خلال مايو الماضي

أظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاء النمساوي، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم بنسبة أقل من المتوقع لأدنى مستوى منذ 32 شهرا في مايو الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4ر3% على أساس سنوي في مايو الماضي، مقارنة بارتفاعه بنسبة 5ر3% في أبريل الماضي. وذكرت تقرير أن معدل التضخم بلغ 3ر3%.
ويذكر أن أحدث معدل تضخم يعد الأضعف منذ سبتمبر 2021، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 3ر3%.
وانخفض نمو الأسعار السنوي لتكاليف الخدمات من 3ر3% في أبريل الماضي لتصل إلى 6ر2% خلال مايو الماضي ويرجع ذلك إلى تباطؤ ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج.
كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة أبطأ بلغت 8ر2% مقارنة بـ 2ر3% خلال أبريل الماضي.