 تراجع معدل التضخم في النمسا لأدنى مستوى منذ 32 شهرا خلال مايو الماضي - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 يونيو 2024 2:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تراجع معدل التضخم في النمسا لأدنى مستوى منذ 32 شهرا خلال مايو الماضي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 1:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 1:45 م

أظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاء النمساوي، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم بنسبة أقل من المتوقع لأدنى مستوى منذ 32 شهرا في مايو الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4ر3% على أساس سنوي في مايو الماضي، مقارنة بارتفاعه بنسبة 5ر3% في أبريل الماضي. وذكرت تقرير أن معدل التضخم بلغ 3ر3%.

ويذكر أن أحدث معدل تضخم يعد الأضعف منذ سبتمبر 2021، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 3ر3%.

وانخفض نمو الأسعار السنوي لتكاليف الخدمات من 3ر3% في أبريل الماضي لتصل إلى 6ر2% خلال مايو الماضي ويرجع ذلك إلى تباطؤ ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج.

كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة أبطأ بلغت 8ر2% مقارنة بـ 2ر3% خلال أبريل الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك