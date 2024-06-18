تراجع معدل التضخم في النمسا لأدنى مستوى منذ 32 شهرا خلال مايو الماضي

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أظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاء النمساوي، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم بنسبة أقل من المتوقع لأدنى مستوى منذ 32 شهرا في مايو الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4ر3% على أساس سنوي في مايو الماضي، مقارنة بارتفاعه بنسبة 5ر3% في أبريل الماضي. وذكرت تقرير أن معدل التضخم بلغ 3ر3%.

ويذكر أن أحدث معدل تضخم يعد الأضعف منذ سبتمبر 2021، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 3ر3%.

وانخفض نمو الأسعار السنوي لتكاليف الخدمات من 3ر3% في أبريل الماضي لتصل إلى 6ر2% خلال مايو الماضي ويرجع ذلك إلى تباطؤ ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج.

كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة أبطأ بلغت 8ر2% مقارنة بـ 2ر3% خلال أبريل الماضي.