وكالة الطاقة الذرية: إسرائيل قصفت موقعين في إيران يصنعان أجزاء من أجهزة الطرد المركزي

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل قصفت موقعين في إيران، يصنعان أجزاء من أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم.

وحددت الوكالة، المنشأتين على أنهما ورشة تيسا كرج ومركز أبحاث طهران، مضيفة أن الاثنتين كانتا تحت مراقبة الوكالة.

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن أكثر من 50 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو نفذت سلسلة من الضربات على أهداف عسكرية في منطقة طهران في الساعات الأخيرة.

وجاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي أضاف أن موقعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في طهران تعرض لهجوم، والذي كان يهدف إلى السماح للنظام الإيراني بتوسيع نطاق ووتيرة تخصيب اليورانيوم، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء.

وخلال موجة الهجمات، تم استهداف العديد من مواقع لتصنيع أسلحة.

ومن بين مصانع تصنيع الأسلحة التي تعرضت لهجوم، موقع لإنتاج المواد الخام ومكونات تجميع صواريخ أرض - أرض، التي أطلقها النظام الإيراني ولا يزال يطلقها على إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مواقع تصنيع أنظمة ومكونات صواريخ أرض-جو المصصمة لضرب طائرات.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي، تفاصيل فورية بشأن حجم الأضرار في منطقة طهران.

وتتواصل الهجمات اليوم الأربعاء، بينما ينتظر العالم قرارا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى الضربات الإسرائيلية على إيران أم لا.