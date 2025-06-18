إجلاء 3800 إسرائيلي من منازلهم جراء الرد الصاروخي الإيراني

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• مصدر رسمي إسرائيلي أعلن إطلاق إيران أكثر من 400 صاروخ باليستي ومئات المسيرات

أعلنت إسرائيل رسميا، الأربعاء، إجلاء 3800 من مواطنيها من منازلهم في أنحاء متفرقة نتيجة الرد الصاروخي الإيراني على عدوان تل أبيب منذ الجمعة.

وقال مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي في بيان أرسل نسخة منه للأناضول إنه منذ بدء "العملية (الإسرائيلية)، أطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ باليستي ومئات الطائرات بدون طيار".

وأوضح أنه تم تحديد سقوط حوالي 40 صاروخا في إسرائيل، دون أن يحدد مواقع سقوطها.

وأشار المكتب، إلى أن الهجمات الإيرانية أدت إلى مقتل 24 إسرائيليا وإصابة أكثر من 804.

وذكر أن 8 من المصابين في حالة خطيرة، و41 في حالة متوسطة، وأكثر من 755 إصابة طفيفة.

وبحسب المكتب فإنه تم تقديم 18766 مطالبة تعويض إلى مصلحة الضرائب الإسرائيلية.

وقال إن من بينها 15861 مطالبة تتعلق بأضرار هيكلية، و1272 مطالبة تتعلق بالمركبات، و1633 مطالبة تتعلق بمحتويات وممتلكات أخرى (لم يحددها).

ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة خلفت حتى الأربعاء، نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.