رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: أوضاع المنشآت النووية جيدة

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، صباح اليوم الأربعاء، أن «ظروف المنشأة النووية جيدة».

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر»، أضاف سلامي: «الناس لم يخضعوا للقوة ولم يستسلموا أبدًا؛ إن معنويات زملائنا في المرافق النووية ممتازة ويعملون بشكل معتاد».

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لتدمير البرنامج النووي الإيراني.

وقال نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية: «سنفعل كل ما يلزم، وسندمر المنشآت النووية الإيرانية بطريقة أو بأخرى».

من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران يوم الثلاثاء، إلى «استسلام غير مشروط»، وحذر من أن صبر الولايات المتحدة «ينفد».

وتبادلت إسرائيل وإيران عشرات الهجمات منذ فجر اليوم الأربعاء، استخدمت خلالها إيران الجيل الأول من صواريخ «فتّاح» وأسفرت عن أضرار وحرائق، في حين أعلنت تل أبيب استهداف عدد من المواقع العسكرية في اليوم السادس من التصعيد العسكري.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 50 مقاتلة حربية شنت خلال الساعات الأخيرة غارات في طهران حيث سُمعت أصوات انفجارات.

وأضاف أن غاراته استهدفت موقعا لصناعة أجزاء صواريخ أرض - أرض ووسائل قتالية، كما طالت موقعا لصناعة أجهزة الطرد المركزي في طهران ضمن مساعي تدمير البرنامج النووي، بحسب وصفه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم اعتراض 3 مسيّرات أطلقت من إيران، وكان قال في ساعات الفجر الأولى إنه اعترض مسيّرة إيرانية في شمالي إسرائيل ومسيّرتين بمنطقة البحر الميت.

وشنت إسرائيل غارة على جامعة الإمام الحسين العسكرية والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني شرقي العاصمة الإيرانية طهران، دون أنباء عن وقوع إصابات.