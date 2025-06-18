الرئيس الأمريكي السابق بايدن يشارك في احتفال بيوم إنهاء العبودية

من المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن احتفالا بيوم إنهاء العبودية الذي يُعرف باسم"جونتينث" في كنيسة تاريخية تابعة للطائفة الأسقفية الميثودية الأفريقية في مدينة جالفستون بولاية تكساس.

وتم تأكيد خطط مشاركة الرئيس السابق في الاحتفال من جانب مصدر مطلع عليها، لكنه غير مخول بالحديث علنا عن الترتيبات اللوجيستية.

وفي عام 2021، وقع بايدن قانونا جعل من "يوم جونتينث" عطلة رسمية فيدرالية. ويحيي هذا اليوم ذكرى إنهاء العبودية من خلال تخليد تاريخ 19 يونيو 1865، عندما نقل جنود الاتحاد أخبار إنهاء العبودية إلى السود المستعبدين في مدينة جالفستون.

ومن المقرر أن يُقام الاحتفال غدا الخميس في كنيسة ريدي تشابل التابعة للطائفة الأسقفية الميثودية الأفريقية في مدينة جالفستون.

وتعد هذه الكنيسة، وهي أول وأقدم كنيسة تديرها الطائفة الأسقفية الميثودية الأفريقية في الولاية، واحدة من المواقع التي أُعلن فيها إنهاء العبودية في تكساس في ذلك اليوم من عام 1865، وفقا لصحيفة جالفيستون كاونتي ديلي نيوز.