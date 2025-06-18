من المنتظر أن يصنع المرشحون لمنصب نائب حاكم ولاية فيرجينيا التاريخ، وذلك بعد فوز غزالة هاشمي، أول عضو مسلم في مجلس شيوخ الولاية، اليوم الأربعاء بترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الحاكم في الولاية.

وهاشمي، من أصل هندي، وهي أول مسلم يفوز بالترشيح لمنصب نائب حاكم فرجينيا. وقد فازت أمام خمسة مرشحين آخرين، من بينهم المرشحان الديمقراطيان ليفار ستوني وآرون روز.

وستواجه هاشمي الآن الجمهوري جون ريد، وهو أول مثلي، ينال تأييد حزب رئيسي لمنصب نائب الحاكم، والذي أصبح المرشح الفعلي بعد انسحاب خصمه الرئيسي من السباق.

وساعد فوز هاشمي في استكمال التذكرة الديمقراطية قبل الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر.

ويأتي ذلك بعدما أصبح النائب السابق جاي جونز مرشح الحزب لمنصب النائب العام في وقت متأخر أمس الثلاثاء.