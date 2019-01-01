بدء فاعليات التدريب الصيفي لطلاب «زراعة سوهاج»

بدأت كلية الزراعة بجامعة سوهاج فعاليات برنامج التدريب الصيفي للطلاب، والذي يهدف إلى تطوير إمكانيات الطالب واختبار مدى فهمه لمبادئ التخصص، بالإضافة الى وضعه في بيئة عمل حقيقة تساعده علي اكتساب مهارات عديدة تؤهله لخوض سوق العمل بعد التخرج.

وأوضح الدكتور أحمد سالمان، عميد الكلية أن فاعليات البرنامج تضمنت زيارة مقر فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، تفعيلًا لبروتوكول التعاون مع الجهاز في مجال ريادة الأعمال.

وأشار الدكتور أبو الحمد مهني، منسق الجامعة للبروتوكول الى أن عددالطلاب المشاركين بالتدريب ٦٠ طالبًا وطالبة بالفرقة الثالثة من برنامج الصناعات الغذائية، والذين اجتازوا تدريب "ولد فكرة مشروعك" الذي نفذته الجامعة، مشيرًا إلى أن الجهاز قد نظم للطلاب زيارة لأحد مصانع البسكوت بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر لمعرفة الخطوات التصنيعية للمنتج، لتشجيع الطلاب على خوض مجال ريادة الأعمال ورعاية الأفكار القابلة للتنفيذ.

واستعرض كلًا من السيد نصار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات وأسامة عبدالرحمن مسئول التدريب بالجهاز الخدمات التي يقدمها الجهاز من تمويل مشروعات، عمل دراسات جدوى وريادة الأعمال وغيرها.