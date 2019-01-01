الأعلى للآثار: افتتاح متحف العاصمة الإدارية الجديدة خلال أسابيع

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح مهتمة اهتمام غير عادي بملف الآثار.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "الدولة بأكملها واقفة مع الآثار، وشكر للدولة كلها وللبرلمان المصري اللي واقف معانا وقفة مش عارف أوصفها".

وذكر أن وزارة الآثار تعمل حاليًا على إنشاء متحف بالعاصمة الإدارية الجديدة، في محيط فندق الماسة، ومدينة الفنون، ومن المتوقع افتتاحه خلال أسابيع، معقبًا أنه يجري حاليًا نقل الآثار إليه تمهيدًا لافتتاحه.