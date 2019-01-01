عودة أكثر من 300 نازح لمناطقهم الأصلية في مدينة القائم بالعراق

أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين العراقية عن عودة 308 نازحين خلال الأسبوع الماضي من مخيمات النزوح إلى مناطق سكنهم الأصلية في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.

وقال مدير فرع الوزارة في محافظة الأنبار مصطفى حامد سرحان -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس- إنه "تم إعادة 308 نازحين من مخيمات النزوح في مناطق بزيبز والمدينة السياحية وعامرية الفلوجة إلى مناطق سكنهم الأصلية في قضاء القائم".

وأضاف سرحان أنه تم استقبال العائدين بالتنسيق المباشر مع وزارة النقل ومحافظة الأنبار وقيادة عمليات الأنبار بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والأمنية لعودة الأسر النازحة.