شركة طيران أمريكية تلغي رحلات في نوفمبر بسبب حظر طائرات بوينج 737 ماكس

قالت شركة الطيران الأمريكية منخفضة التكلفة "ساوث ويست" اليوم الخميس، إنها ألغت رحلات جوية في أوائل نوفمبر بسبب حظر رحلات الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس.

وتعني هذه الخطوة أنه يتعين على شركة الطيران إلغاء ما يقدر بـ 180 رحلة من جدولها من بين 4000 رحلة مغادرة طوال أيام الأسبوع ماعدا يومي السبت والأحد، وكانت "ساوث ويست" راجعت جدولها حتى الأول من أكتوبر بسبب حظر طيران الطائرات.

وذكرت "ساوث ويست" في بيان صحفي إن شركة الطيران تعمل على إخطار العملاء الذين حجزوا رحلاتهم بالفعل والذين سوف يتأثرون بتغيير الجدول.

واضطرت شركتا طيران أمريكيتان رئيسيتان من قبل، هما "أمريكان" و"يونايتد"، إلى تعديل جداول رحلاتهما للتعويض عن رحلات الطائرات المحظورة.

يشار إلى أن "ساوث ويست" تمتلك 34 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس، أي أكثر من أي شركة طيران أمريكية أخرى.

وتم حظر طيران هذا الطراز في 13 مارس بعد تحطم ثاني طائرة من طراز بوينج 737 ماكس خلال خمسة أشهر. وأسفر الحادثان، وكان الأول في إندونيسيا في أكتوبر والثاني في إثيوبيا في مارس، عن مقتل 346 شخصًا.