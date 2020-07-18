اليونسكو: حياة نيلسون مانديلا تمثل عبرة لنا جميعا

في اليوم الدولي لنيلسون مانديلا، قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، إن «حياة نيلسون مانديلا تمثل عبرة لنا جميعًا، فهي مثال للمثابرة على تذليل الصعاب، وللشجاعة في مواجهة أشد التحديات، وللوضوح الأخلاقي في ترويج المصالحة والسلام».

وأضافت «اليونسكو»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح السبت، «في اليوم الدولي لنيلسون مانديلا، وفي كل يوم، يجب علينا أن نقف جنبًا إلى جنب للقضاء على التمييز العنصري»، متابعة: «كافحوا العنصرية».

وتحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، في 18 يوليو من كل عام، باليوم الدولي لنيلسون مانديلا، لتذكير العالم بالمبادئ التي تبناها الزعيم جنوب الإفريقي الراحل.





تمثل حياة #نيلسون_مانديلا عبرة لنا جميعاً، فهي مثال للمثابرة على تذليل الصعاب، وللشجاعة في مواجهة أشد التحديات، وللوضوح الأخلاقي في ترويج المصالحة و السلام.



في #اليوم_الدولي_لنيلسون_مانديلا، وفي كل يوم، يجب علينا أن نقف جنباً إلى جنب للقضاء على التمييز العنصري!#كافحوا_العنصرية pic.twitter.com/piB3R5Iscf — اليونسكو (@UNESCOarabic) July 18, 2020