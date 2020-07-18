وزير الزراعة يفتتح مزرعة للإنتاج الحيواني بالبحيرة

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يفتتح المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيواني والداجني، مزرعة الإنتاج الحيواني بصفط خالد بمركز إيتاي البارود المقامة على مساحة خمسة أفدنة.

وتم تطوير المزرعة ورفع كفاءتها من خلال وزارة الزراعة بالتنسيق مع شركة أرض الخير، إحدى شركات مؤسسة مصر الخير؛ لاستيعاب 2000 رأس ماشية ضمن 6 مزارع للإنتاج الحيواني في 4 محافظات، تضم نحو 6000 رأس ماشية، والتي وفرت 300 فرصة عمل للشباب.