عمرو أديب: عندما جاءت كورونا إلى مصر وجدت نظاما صحيا قويا

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن ارتياحه جراء الانخفاض في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيدًا بدور الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة في التعامل مع أزمة كورونا.

وقال أديب خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء السبت: «عندما جاءت كورونا إلى مصر وجدت نظامًا صحيًا متماسكًا قويًا»، مشيرًا إلى المبادرات الرئاسية الصحية، وبناء المستشفيات، وتطوير منظومة التأمين الصحي في مصر.

وأعلنت وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تسجيل 698 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 87 ألفًا و172 إصابة.

وأشارت إلى تسجيل 63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 27 ألفًا و868 متعافين.