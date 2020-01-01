وزير خارجية أرمينيا: تركيا تحاول فرض سياستها لزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة

قال وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان، اليوم السبت، إن" تركيا تحاول فرض سيطرتها وتحاول قدر الإمكان فرض سياساتها لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف مناتساكانيان - في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز" - "أنه لم يتفاجأ من السياسات التركية في التطورات الأخيرة بين بلاده وأذربيجان فهي قوات تعمل على زعزعة المنطقة"، واصفا ما تقوم به أنقرة بـ"خطوة جيوسياسية خطيرة ولا تساهم بأي طريقة في إيجاد حلول سلمية ولا تساهم أيضا في الحفاظ على استقرار قوي في المنطقة".

وتابع: "شاهدنا تركيا كيف تحاول فرض سيطرتها على دول مجاورة، وهذه السياسات العثمانية الجديدة امتدت إلى منطقتنا أيضا".

وشدد الوزير على أن بلاده ملتزمة بالحلول السلمية، وسنرفض أي حل عسكري، رغم أن أرمينيا تملك قدرات دفاعية قوية، قائلا: "ما من حل عسكري لهذا النزاع، والحل الوحيد سيكون من خلال المساعي السلمية".

وتعهد بالالتزام بأي حل للعمل عليه لاحترام المصالح الأمنية والسلمية لجميع الأطراف،لافتا إلى أن الحرب ليست بديلا ولن تكون حلا للجميع، بل ستكون كارثية على المنطقة بأكملها.

جدير بالذكر أنه خلال الأسبوع الماضي، استؤنفت المواجهات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان السوفيتيين السابقتين، اللتين تخوضان نزاعا منذ عقود للسيطرة على منطقة (ناجورني قره باغ)، التي سيطر عليها الأرمن خلال حرب أدت إلى مقتل 30 ألف شخص في تسعينيات القرن الماضي.