المصري: أغلقنا باب التبرعات لعدم وجود متبرعين

كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، سبب غلق باب التبرع التي أعلن عنها مجلس الإدارة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال عدنان حلبية في تصريحات تلفزيونية لقناة"اون تايم سبورتس": "أغلقنا باب التبرعات، بعدما لم يتبرع لنا أي شخص، قد يكون هناك ظروف صعبة للبعض بسبب التأثر بأزمة فيروس كورونا، وقد لا يكون هناك من يحب المصري بشكل مباشر".

وأضاف: "هناك معسكر للفريق الثلاثاء المقبل، قد يمتد لـ100 يوم على الأقل، نحاول الحصول على الموافقات الأمنية لكي يكون برج العرب هو ملعب الفريق في الدوري، 5 ملايين جنيه تكاليف الإقامة، نعاني من أزمة مالية كبيرة".

وحول إمكانية رحيل أي من لاعبي الفريق، أوضح حلبية: "لا نستطيع التصرف في بيع أي لاعب إلا بعد انتهاء أزمة القيد".

وأتم: "خلال أيام سيكون هناك رد بشأن أزمة القيد، لا يوجد أي عروض رسمية من أي نادي لأي لاعب، مجرد أحاديث من جانب الوكلاء ونغلق الباب من الأساس".