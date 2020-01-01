«المستقبل للتنمية العمرانية» تتبرع لـ «صندوق تحيا مصر» بقيمة 5 ملايين جنيه

تبرعت شركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمشروع مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر.

وأشاد المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية بجميع الإجراءات الاحترازية والتيسيرات التى اتخذتها الدولة لمساندة الاقتصاد المصرى للتغلب على جميع التداعيات والآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا وكذلك فى الحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدا أن كل الإجراءات التى تم اتخاذها توضح استعداد الدولة بجميع أجهزتها على اتخاذ القرارات المناسبة من إجراءات لتجاوز جميع العقبات التى تواجه البلاد.

وانطلاقا من مسئولية الشركة والدور الذى يقع على عاتقها فى المشاركة فى دعم وتطوير المجتمع وخاصة فى الوقت الراهن فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد فاتخذنا القرار وبموافقة مجلس إدارة الشركة ومساهميها للتعاون مع «صندوق تحيا مصر»، نظرا للدور الكبير والفعال الذى يقدمه الصندوق فى العديد من المجالات، وتم الاتفاق على توجيه هذا التبرع لمواجهة الأزمات فى مصر ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أعرب تامر عبدالفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر عن شكره وتقديره لشركة المستقبل على هذه المساهمة، حيث يوضح ذلك دور الشركة الفعال فى مجال المسئولية الاجتماعية، فضلا عن انه يظهر تقدير الشركة للدور الكبير الذى يقوم به صندوق تحيا مصر فى مواجهة الكوارث والأزمات.