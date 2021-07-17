قالت الفنانة حلا شيحة عن تصريحات والدها أحمد شيحة بأنها مختطفة، أنه كلام لا يصح وأنها لم يخطفها أحد وتزوجت من معز مسعود بكاما إرادتها وأنها وجددت معه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة وشهامة.



ونشرت حلا عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، صورة لزوجها معز مسعود، وعلقت عليها: «الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل ارادتي والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة وشهامة نادرة الايام دي.. وانا لم يخطفني احد كما قال والدي والكلام ده لا يصح ابداً».



وتابعت: «انا بحب زوجي وسعيدة بحبه ليا وبنحترم بعض ومعز بيحترم رأيي وبيقدر مشاعري وبالعكس هو دائما بيهدّيني وطبعا بيساندني ويشجعني لاني زوجته و حبيبته، وهو اكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه وافتراءات مش صحيحة وهو ابعد ما يكون عنها».



وأضافت: «لن اسمح لاحد الكلام عنه و لن اسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الاشكال معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين و حتي في الفن و هو ليس مع اي جماعة او فئة معينة هو يمثل نفسه و له افكاره وارائه العلمية و الدينية المختلفة الجميلة و ليس لاحد ان يصنفه او يضعه في اي قالب فقط لأن هواه لا يوافق ما يمثله معز.. هو في ايه في بلدنا الايام دي بنحارب و نصارع في بعض و عايشين في قصص وهمية من نسج خيالنا عن بعض».



وتابعت: «هو خلاص اي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقي متطرف او اخواني هو مبقاش في مسلمين وسطيين طبيعين هو ليه كل انواع الهجوم ده علي اي حد.. انا زعلانة من والدي جداً لانه يعرف معز كويس جدا و قعدوا مع بعض كتير ووالدي يحبه جدا و شاف منه كل خير».



وأوضحت: «معز زيي اتجوز 14 سنة من عمره و كان مستقر في حياته و عنده ثلاث اولاد ربنا يخليهمله جمال ماشاء الله و عمره ما كان بتاع ستات زي ما بيتقال كلام لايليق ابدا و في الاخر زيي لم يكمل جوازه و حدث الطلاق و كلنا معرضين لده طبيعي انه كان بيحاول زي اي راجل محترم انه يلاقي استقرار في حياته في الحلال و متوفقش اكتر من مرة و دي مش حاجة تعيب أي حد ، والحمد لله اتقابلنا و تلاقينا لان ظروفنا قريبة جدا و عندي اولاد مثله و اولادنا شبه بعض الحمد لله و استقرينا احنا الاتنين ليه ده يزعل الناس بدل ما ندعي لبعض بالخير بقينا نتصيد لبعض

و نخوض في اعراض بعض هو حصل في مجتمعنا ده احنا جرالنا ايه».



واختتمت: «في الاخر بوجه كلمة لوالدي الحبيب ان لا يصح ابدا كلامك مع كامل احترامي لك وللجميع.. انا الحمد لله سعيدة في حياتي و مع زوج اتشرف انه زوجي و بعتز بيه و احنا اصدقاء قبل ان نكون أزواج.. و كل كلمة اكتبها و قلتها نابعة مني و انا متدينة بطبعي زي اي ست مصرية بتحب دينها وده لا يعيبني. وتديني اللي بدأ من اكتر من 15 سنة من المنطقي ان معز مش هو سببه

مش محتاجة حد يخطفني او يكتب عني او يوجهني.. هذا كلام لا يليق.. دعوا الخلق للخالق و كل واحد يخليه في حاله، وياريت نسمع من بعض بدل ما نسمع عن بعض.. احسنوا الظن».

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